23 мая. Mossovetinfo.ru – Вся территория стадиона «Лужники» оборудована беспроводной сетью Wi-Fi, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



«Мы сделали Wi-Fi на всем стадионе, включая пространство трибун», - приводит слова Хуснуллина ТАСС.



Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Стадион «Лужники» станет главной ареной чемпионата, на которой пройдут матч открытия, один из полуфиналов и финал турнира.