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Город (Москва и область)     23.05.2018, 10:47

Вся территория «Лужников» к ЧМ-2018 оборудована Wi-Fi

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Теги:  Wi-Fi  Лужники  стадионы  ЧМ-2018 

23 мая. Mossovetinfo.ru – Вся территория стадиона «Лужники» оборудована беспроводной сетью Wi-Fi, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы сделали Wi-Fi на всем стадионе, включая пространство трибун», - приводит слова Хуснуллина ТАСС.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Стадион «Лужники» станет главной ареной чемпионата, на которой пройдут матч открытия, один из полуфиналов и финал турнира.


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Карта места

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Теги: 
Wi-Fi  Лужники  стадионы  ЧМ-2018 

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