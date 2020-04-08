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Город (Москва и область)     08.04.2020 00:09

Всю гостиницу Radisson «Славянская» предложили медработникам - коронавирус

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Теги:  коронавирус  Radisson «Славянская»  «Киевская площадь» 

8 апреля, Mossovetinfo.ru - Весь номерной фонд гостиницы Radisson «Славянская» безвозмездно предложен для размещения медработников, которые лечат людей, зараженных коронавирусом. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе группы компаний «Киевская площадь» - крупнейшим участником рынка коммерческой недвижимости в России.

«Группа компаний «Киевская площадь» готова предоставить весь номерной фонд гостиницы Radisson «Славянская» правительству Москвы для безвозмездного размещения медицинских работников, задействованных в работе с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

Московскиим и иногородним врачам, которые не могут возвращаться в собственные семьи из-за контакта с заболевшими, будет предоставлен для проживания весь номерной фонд гостиницы - 421 номер, а также бесплатное двухразовое питание.

Напомним, что отель Radisson «Славянская» категории «4 звезды» расположен в самом центре Москвы, в районе Дорогомилово на площади Европы, 2 (у Киевского вокзала).

В конце марта Radisson Collection Hotel, Moscow (гостиница «Украина») и гостиница «Radisson Славянская» приостановили работу мест общественного пользования и розничной торговли - бассейны, спа-центры, фитнес-центры, бутики, рестораны, включая лобби-барс 28 марта.

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Теги: 
коронавирус  Radisson «Славянская»  «Киевская площадь» 

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