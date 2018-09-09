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Город (Москва и область)     09.09.2018 13:13

Выборы мэра Москвы: явка на 12:00 – 8,2%

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Теги:  выборы  выборы мэра Москвы-2018  выборы-2018  выборы мэра-2018  единый день голосования  явка 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – По состоянию на 12:00, явка на выборах мэра Москвы составляет 8,17%, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

В 2013 году явка на это же время составляла 7,14%.

Избирательные участки закроются в 22:00.


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Теги: 
выборы  выборы мэра Москвы-2018  выборы-2018  выборы мэра-2018  единый день голосования  явка 

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