Выделенная полоса появится в декабре на части ТТК и в Беговом тоннеле

17 декабря. Mossovetinfo.ru - Выделенная полоса появится в декабре на улице Новая Башиловка и части ТТК, в том числе в Беговом тоннеле до улицы Зои Воскресенской.



По информации пресс-службы дептранса, в декабре 2020 года в Москве появится три полосы для общественного транспорта. Появится 200-метровый участок на улице Маршала Василевского в районе станции метро «Щукинская» и 500-метровый участок на 16-ой Парковой улице около ТЦ «Щелково».