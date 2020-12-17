 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     17.12.2020 18:09

Выделенная полоса появится в декабре на части ТТК и в Беговом тоннеле

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  выделенная полоса  ТТК  2020 

17 декабря. Mossovetinfo.ru - Выделенная полоса появится в декабре на улице Новая Башиловка и части ТТК, в том числе в Беговом тоннеле до улицы Зои Воскресенской.

По информации пресс-службы дептранса, в декабре 2020 года в Москве появится три полосы для общественного транспорта. Появится 200-метровый участок на улице Маршала Василевского в районе станции метро «Щукинская» и 500-метровый участок на 16-ой Парковой улице около ТЦ «Щелково».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  выделенная полоса  ТТК  2020 

Возврат к списку

Лента новостей

18:09 Город (Москва и область) Выделенная полоса появится в декабре на части ТТК и в Беговом тоннеле

16:57 Власть Путин: локдаун в России не планируется

16:44 Власть Всем семьям с детьми до 7 лет выплатят по 5 тысяч рублей на каждого ребенка - Путин

16:33 Мнения Путин: нам нужно быть самодостаточными, сильными во всех отношениях

15:43 Власть Пенсии неработающим пенсионерам в 2021 году проиндексируют на 6,3%

Актуальные материалы

11:29 Город (Москва и область) С 21 декабря записаться на вакцинацию в Москве смогут работники СМИ, промышленности и транспорта

23:59 Общество В Москве от коронавируса за все время пандемии скончались более 10 000 человек

17:19 В мире Новое расследование об отравлении Навального может привести к санкциям со стороны США

08:02 В мире 14 декабря коллегия выборщиков США назовет президента страны

13:14 Город (Москва и область) Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной

17:52 Власть Правительство не намерено распространять льготную ипотеку на вторичное жилье

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru