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Город (Москва и область)     13.06.2021 11:24

Выпускной в Парке Горького в 2021 году отменен

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Теги:  коронавирус  COVID-19  выпускной  дети 

13 июня. Mossovetinfo.ru – Московские власти приняли решение отменить общегородской выпускной в Парке Горького из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил дни с 15 по 19 июня нерабочими, а также ввел новые ограничения в рамках борьбы с распространением коронавируса.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  выпускной  дети 

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