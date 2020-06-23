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Город (Москва и область)     23.06.2020 10:33

Высота здания Национального космического центра в Москве составит 248 метров

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Теги:  строительство  Москомархитектура  Национальный космический центр 

23 июня. Mossovetinfo.ru – Высота башни Национального космического центра в Москве составит 248 метров, проект здания согласован Москомарзитектурой, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

Строительство Национального космического центра в Москве началось в сентябре 2019 года. Центр строится на улице Мясищева в Филях, на территории в 9,9 гектар рядом с территорией Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева, который стане базовой организацией нового центра.

Ранее власти Москвы заявили, что строительство центра будет завершено в 2022 году.

Помимо завода имени Хруничева, в Национальный космический центр войдут головные подразделения предприятий ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, научно-исследовательские и образовательные учреждения. Всего в Национальном космическом центре будет работать порядка 20 тысяч сотрудников Роскосмоса.

Национальный космический центр создается совместно Роскосмосом и правительством Москвы по поручению президента России Владимира Путина.


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Теги: 
строительство  Москомархитектура  Национальный космический центр 

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