31 октября. Mossovetinfo.ru – Выставка-пристройка собак и кошек из приютов пройдет в воскресенье, 3 ноября в ТРЦ «Бутово Молл» в рамках благотворительного фестиваля «Юна-Фест», сообщается на сайте Центра реабилитации животных «Юна».
Тем, кто хочет завести домашнего питомца, будут представлены более 100 кошек и собак из приютов Центра «Юна». Все животные-участники здоровы, привиты, чипированы и отдаются бесплатно.
Чтобы стать хозяином собаки или кошки с выставки необходимо будет пройти собеседование с зоопсихологом и подписать договор об ответственном содержании животного.
Также в рамках фестиваля будет организован пункт сбора помощи животным в приютах, куда все желающие могут принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы для животных.
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