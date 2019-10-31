31 октября. Mossovetinfo.ru – Выставка-пристройка собак и кошек из приютов пройдет в воскресенье, 3 ноября в ТРЦ «Бутово Молл» в рамках благотворительного фестиваля «Юна-Фест», сообщается на сайте Центра реабилитации животных «Юна».



Тем, кто хочет завести домашнего питомца, будут представлены более 100 кошек и собак из приютов Центра «Юна». Все животные-участники здоровы, привиты, чипированы и отдаются бесплатно.



Чтобы стать хозяином собаки или кошки с выставки необходимо будет пройти собеседование с зоопсихологом и подписать договор об ответственном содержании животного.



Также в рамках фестиваля будет организован пункт сбора помощи животным в приютах, куда все желающие могут принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы для животных.