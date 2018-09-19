19 сентября. Mossovetinfo.ru – Прямая онлайн-трансляция светомузыкальных шоу, которые пройдут в рамках фестиваля «Круг света», будет организована сервисом «Окно в город»на портале mos.ru, а также на страницах социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», сообщает портал mos.ru.



Изображения будут поступать с камер городских систем видеонаблюдения. В социальных сетях зрители смогут увидеть светомузыкальные шоу, который будут проходить на площадках фестиваля на Гребном канале, возле Музея Победы и в музее-заповеднике «Царицыно», а на портале mos.ru зрители увидят трансляцию шоу «Спартак» по мотивам романа Джованьоли и одноименного балета Большого театра, которое будет проходить на Театральной площади.



Традиционный фестиваль «Круг света» пройдет в Москве в восьмой раз. С 21 по 25 сентября на семи фестивальных площадках пройдут 35 светомузыкальных шоу, которые подготовили участники фестиваля из 16 стран.