29 мая. Mossovetinfo.ru – Сервис «Яндекс.Карты» опубликовал график прогулок москвичей, узнать, когда можно выходить на прогулку, можно забив в поиск сервиса адрес или номер дома.



Кроме графика, сервис показывает двухкилометровую зону от выбранного дома, власти Москвы рекомендовали совершать прогулки именно в этой зоне.



Также интерактивную карту с графиком прогулок можно посмотреть на портале mos.ru. Подробнее о правилах, которые нужно соблюдать во время прогулок и занятий спортом, читайте здесь.