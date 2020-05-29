29 мая. Mossovetinfo.ru – Сервис «Яндекс.Карты» опубликовал график прогулок москвичей, узнать, когда можно выходить на прогулку, можно забив в поиск сервиса адрес или номер дома.
Кроме графика, сервис показывает двухкилометровую зону от выбранного дома, власти Москвы рекомендовали совершать прогулки именно в этой зоне.
Также интерактивную карту с графиком прогулок можно посмотреть на портале mos.ru. Подробнее о правилах, которые нужно соблюдать во время прогулок и занятий спортом, читайте здесь.
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