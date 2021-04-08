«Яндекс» начал доставлять продукты с помощью роботов-курьеров

8 апреля. Mossovetinfo.ru — В московском районе Хамовники доставку продуктов начали осуществлять автономные роботы-курьеры «Яндекс.Роверы», сообщает пресс-служба компании «Яндекс».



Роботы доставляют продукты из сетевых супермаркетов «Азбука Вкуса» и «ВкусВилл», а также заказы из местных ресторанов. Доставка осуществляется в жилые дома и бизнес-центры района.



Робот может доставить заказ весом до 20 килограммов. Заказать доставку роботом-курьером можно в приложениях «Яндекс.Еда» и «Яндекс Go». Сотрудник магазина собирает заказ и грузит его в робота, после того, как робот прибывает к нужному адресу, заказчик получает уведомление, а в приложении появляется кнопка «Открыть замок».



В дальнейшем компания намерена использовать «Яндекс.Роверов» для доставки на короткие расстояния, а курьеры будут осуществлять доставку на более дальние расстояния. Это позволит обеспечить высокую скорость доставки даже при высоком спросе.