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Город (Москва и область)     16.04.2020 16:13

«Яндекс» запустил сервис тестирования на коронавирус на дому

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Теги:  Яндекс  коронавирус  тестирование 

16 апреля. Mossovetinfo.ru – Компания «Яндекс» в рамках социального проекта «Помощь рядом» запускает сервис тестирования на коронавирус на дому, сообщает пресс-служба компании.

Вначале тестирование смогут пройти москвичи, входящие в группу риска (65 лет и старше), но по мере развития проекта, сервис станет доступен жителям других регионов и возрастов.

Тестирование будет проходить по заявкам на сайте проекта. По указанному адресу в оговоренное время приедет сотрудник одной из сертифицированных лабораторий, которые являются партнерами проекта. Сотрудник возьмет мазок и отвезет в лабораторию. В течение 1-3 дней после взятия анализа, результат придет на электронную почту, указанную пользователем.

Первые 10 тысяч тестов будут бесплатными, затем услуга станет платной, однако на сайте проекта появится специальная форма, в которой все желающие смогут сделать пожертвования для тех, кто не сможет оплатить тест. Чтобы пройти тестирование за счет пожертвований нужно будет оставить заявку на сайте проекта и заполнить анкету.


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Теги: 
Яндекс  коронавирус  тестирование 

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