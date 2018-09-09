Явка на выборах мэра Москвы на 15:00 составила 17,78%

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Явка на выборах мэра Москвы, которые проходят 9 сентября, по состоянию на 15:00 составила 17,78%. Об этом сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.



Избирательные участки закроются в 22:00.



В 2013 году явка на выборах мэра Москвы на 15:00 составила 18,56%