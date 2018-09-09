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Город (Москва и область)     09.09.2018 16:15

Явка на выборах мэра Москвы на 15:00 составила 17,78%

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Теги:  выборы  выборы мэра Москвы  выборы мэра-2018  выборы-2018 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Явка на выборах мэра Москвы, которые проходят 9 сентября, по состоянию на 15:00 составила 17,78%. Об этом сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Избирательные участки закроются в 22:00.

В 2013 году явка на выборах мэра Москвы на 15:00 составила 18,56%

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Теги: 
выборы  выборы мэра Москвы  выборы мэра-2018  выборы-2018 

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