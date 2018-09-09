9 сентября. Mossovetinfo.ru – По состоянию на 18:00, явка на выборах мэра Москвы превысила 24%. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.



Избирательные участки закроются в 18:00.



В 2013 году на выборах мэра Москвы явка на 18:00 составила 26,53%.