Явка на выборах президента в Москве по состоянию на 18:00 превысила 52%

18 марта. Mossovetinfo.ru – Явка на выборах президента России в Москве по состоянию на 18:00 превысила 52 процента. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.



Он отметил, что на выборах президента в 2012 году явка в столице по состоянию на 18:00 составляла чуть более 49 процентов.



Председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова сообщила, что явка в Московской области на 18:00 превысила 56 процентов.