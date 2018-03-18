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Город (Москва и область)     18.03.2018 19:46

Явка на выборах президента в Москве по состоянию на 18:00 превысила 52%

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Теги:  выборы  выборы 2018  выборы президента России  выборы президента 

18 марта. Mossovetinfo.ru – Явка на выборах президента России в Москве по состоянию на 18:00 превысила 52 процента. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Он отметил, что на выборах президента в 2012 году явка в столице по состоянию на 18:00 составляла чуть более 49 процентов.

Председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова сообщила, что явка в Московской области на 18:00 превысила 56 процентов.

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Теги: 
выборы  выборы 2018  выборы президента России  выборы президента 

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