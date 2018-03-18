Явка на выборах президента в Москве превысила 40 процентов

18 марта. Mossovetinfo.ru - Явка избирателей на выборах президента России в Москве по состоянию на 15:00 составила 40,06 процента. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.



В 2012 году явка в столице на президентских выборах к этому времени составляла 34,04 процента.



В Московской области явка на 15:00 составила 43,9 процента.