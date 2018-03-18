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Город (Москва и область)     18.03.2018 16:18

Явка на выборах президента в Москве превысила 40 процентов

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Теги:  выборы 2018  выборы  выборы президента России  выборы президента 

18 марта. Mossovetinfo.ru - Явка избирателей на выборах президента России в Москве по состоянию на 15:00 составила 40,06 процента. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

В 2012 году явка в столице на президентских выборах к этому времени составляла 34,04 процента.

В Московской области явка на 15:00 составила 43,9 процента.

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Теги: 
выборы 2018  выборы  выборы президента России  выборы президента 

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