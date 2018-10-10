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Город (Москва и область)     10.10.2018 12:20

Юбилейная выставка «Золотая осень» открылась на ВДНХ

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Теги:  ВДНХ  выставки  сельское хозяйство  Сергей Собянин 

10 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей на 20-ю агропромышленную выставку «Золотая осень», открывшуюся на ВДНХ, свое приглашение мэр Москвы опубликовал в своем официальном аккаунте в Twitter.

В своем приглашении Собянин отметил, что на выставке аграрии со всей страны продемонстрируют племенной скот, сельскохозяйственную технику и произведенную продукцию, а также подчеркнул, что ВДНХ создавалась именно для этого. Кроме того, посетители выставки смогут приобрести сельхозпродукцию со всех регионов России.

Юбилейная 20-я выставка пройдет с 10 по 13 октября как в павильонах ВДНХ, так и на открытых площадках. Участие в фестивале помогает региональным аграриям продвинуть свою продукцию на московский рынок. Ожидается, что выставку посетят более 300 тысяч человек.


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Теги: 
ВДНХ  выставки  сельское хозяйство  Сергей Собянин 

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