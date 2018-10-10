10 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей на 20-ю агропромышленную выставку «Золотая осень», открывшуюся на ВДНХ, свое приглашение мэр Москвы опубликовал в своем официальном аккаунте в Twitter.
В своем приглашении Собянин отметил, что на выставке аграрии со всей страны продемонстрируют племенной скот, сельскохозяйственную технику и произведенную продукцию, а также подчеркнул, что ВДНХ создавалась именно для этого. Кроме того, посетители выставки смогут приобрести сельхозпродукцию со всех регионов России.
Юбилейная 20-я выставка пройдет с 10 по 13 октября как в павильонах ВДНХ, так и на открытых площадках. Участие в фестивале помогает региональным аграриям продвинуть свою продукцию на московский рынок. Ожидается, что выставку посетят более 300 тысяч человек.
13:25 Происшествия Приставы заставили москвича оплатить 335 штрафов за нарушение ПДД
13:06 Власть Госдума приняла в I чтении законопроект Путина о налоговых льготах для пенсионеров
12:20 Город (Москва и область) Юбилейная выставка «Золотая осень» открылась на ВДНХ
12:06 Происшествия В Подмосковье убита следователь по особо важным делам МВД
11:45 В России Стоимость полиса ОСАГО изменится в России с 1 сентября 2019 года
14:40 Город (Москва и область) Ряд улиц в Москве перекроют в связи с проведением мотофестиваля
11:54 Город (Москва и область) Проходка тоннеля между станциями «Каховская» и «Зюзино» началась на южном участке БКЛ
10:59 Город (Москва и область) Жители трех пятиэтажек на юго-западе Москвы начали переселение по программе реновации
01:24 Общество ЕР предложила Собянину снять ответственности с водителей скорой за неумышленное нарушение ПДД
11:36 Город (Москва и область) Более 80 заявок на докупку площади по программе реновации одобрено в Москве
08:50 В России Правительство вновь рассматривает вопрос введения норм энергопотребления - СМИ
08:27 Город (Москва и область) Записать ребенка на «продленку» в Москве теперь можно в режиме онлайн