10 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей на 20-ю агропромышленную выставку «Золотая осень», открывшуюся на ВДНХ, свое приглашение мэр Москвы опубликовал в своем официальном аккаунте в Twitter.



В своем приглашении Собянин отметил, что на выставке аграрии со всей страны продемонстрируют племенной скот, сельскохозяйственную технику и произведенную продукцию, а также подчеркнул, что ВДНХ создавалась именно для этого. Кроме того, посетители выставки смогут приобрести сельхозпродукцию со всех регионов России.



Юбилейная 20-я выставка пройдет с 10 по 13 октября как в павильонах ВДНХ, так и на открытых площадках. Участие в фестивале помогает региональным аграриям продвинуть свою продукцию на московский рынок. Ожидается, что выставку посетят более 300 тысяч человек.