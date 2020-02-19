19 февраля. Mossovetinfo.ru – Депутаты Мосгордумы проголосовали за освобождение Юрия Дмитриева от должности руководителя аппарата московского парламента. Дмитриев, который оставит свой пост с 29 февраля, освобожден от должности по собственному желанию.
Дмитриев работал на должности главы аппарата Мосгордумы с сентября 2015 года. До того, как будет назначен новый глава аппарата, исполнение обязанностей временно с 1 марта 2020 года возложено на Александра Таранова.
9 декабря 2019 года Дмитриев, как утверждали некоторые участники заседания, назвал некоторых депутатов столичного парламента нецензурными словами, забыв о включенном микрофоне. Свои слова Дмитриев произнес в тот момент, когда зампред Мосгордумы Степан Орлов сделал паузу в своем выступлении у трибуны, пригласив для выступления депутата Елену Енгалычеву.
Сообщение о том, что Дмитриев покинет свой пост появилось 13 февраля. В СМИ также появилась информация, что его должность займет заместитель руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Юлия Марьясова, однако позднее эта информация была опровергнута.
16:40 Город (Москва и область) Более 200 видов блинов можно будет попробовать на фестивале «Московская Масленица»
16:24 Город (Москва и область) Юрий Дмитриев освобожден от должности главы аппарата Мосгордумы
15:58 В России Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
15:39 В России В России меняется порядок получения пенсии на банковскую карту
15:30 Город (Москва и область) Детские кружки и секции теперь можно оплатить в приложении «Госуслуги Москвы»
09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки
14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года
13:51 Город (Москва и область) Станцию метро в Гольянове начнут строить в 2021 году
22:31 Власть В МГД обсудили поправки в конституцию РФ по теме местного самоуправления