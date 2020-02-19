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Город (Москва и область)     19.02.2020 16:24

Юрий Дмитриев освобожден от должности главы аппарата Мосгордумы

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Теги:  Юрий Дмитриев  Мосгордума  отставка 

19 февраля. Mossovetinfo.ru – Депутаты Мосгордумы проголосовали за освобождение Юрия Дмитриева от должности руководителя аппарата московского парламента. Дмитриев, который оставит свой пост с 29 февраля, освобожден от должности по собственному желанию.

Дмитриев работал на должности главы аппарата Мосгордумы с сентября 2015 года. До того, как будет назначен новый глава аппарата, исполнение обязанностей временно с 1 марта 2020 года возложено на Александра Таранова.

9 декабря 2019 года Дмитриев, как утверждали некоторые участники заседания, назвал некоторых депутатов столичного парламента нецензурными словами, забыв о включенном микрофоне. Свои слова Дмитриев произнес в тот момент, когда зампред Мосгордумы Степан Орлов сделал паузу в своем выступлении у трибуны, пригласив для выступления депутата Елену Енгалычеву.

Сообщение о том, что Дмитриев покинет свой пост появилось 13 февраля. В СМИ также появилась информация, что его должность займет заместитель руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Юлия Марьясова, однако позднее эта информация была опровергнута.


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Теги: 
Юрий Дмитриев  Мосгордума  отставка 

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