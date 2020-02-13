13 февраля. Mossovetinfo.ru – Председатель Комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов назвал фейком новость о том, что аппарат Мосгордумы с марта может возглавить Юлия Марьясова.



Щитов подтвердил, что нынешний глава аппарата Мосгордумы Юрий Дмитриев покинет свой пост, и что у аппарата будет новый руководитель, однако, по его словам, это будет не Марьясова.



Ранее сообщалось, что заместитель руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Юлия Марьясова может возглавить аппарат Мосгордумы.