За 10 лет количество государственных ветеринарных клиник в Москве выросло в 1,5 раза

10 марта. Mossovetinfo.ru – За последние 10 лет количество клиник Государственной ветеринарной службы Москвы выросло в 1,5 раза, сообщает пресс-служба Комитета ветеринарии Москвы.



В настоящее время в Москве работает 26 ветклиник Государственной ветеринарной службы, расположенных во всех административных округах города. Ежегодно в них обращаются более 330 тысяч москвичей - владельцев домашних животных.



Постоянно растет число услуг, предоставляемых государственными ветеринарными клиниками. Если в 2010 году предоставлялось 93 вида услуг, то в 2016 году - уже 108 видов услуг. А к настоящему времени число предоставляемых услуг выросло до 129.



Укрепляется и материальная база госветслужбы. Если 10 лет назад в ее распоряжении было всего 5 мобильных комплексов, оснащенных для проведения в полном объеме ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животноводства на ярмарках и рынках, то теперь таких комплексов насчитывается 22.



Кроме того, в распоряжении московских ветеринаров находятся 11 спецмашин, которые оборудованы всем необходимым для оказания неотложной ветеринарной помощи. С помощью оборудования этих машин можно проводить необходимые исследования, сделать инъекции, обработать раны и провести хирургические операции. В 2020 году служба неотложной ветеринарной помощи совершила более 4000 выездов, что на 23% больше, чем годом ранее.



В клиниках появилась возможность оказывать такие узкоспециализированные услуги, как плазмоферез, эндоскопия, тонометрия (для контроля состояния при хирургических манипуляциях, для наблюдения динамики лечения кардиологических больных), компьютерная томография, а также хирургические манипуляции любого уровня сложности.



Постонно развивается цифровизация ветеринарной помощи. С 2018 года появилась возможность записать домашнего питомца на прием к врачу онлайн через портал mos.ru. Также можно записаться на вакцинацию и чипирование.



В 2020 году список услуг, предоставляемых онлайн расширился. Появился онлайн-сервис информирования о плановой вакцинации, также заработал сервис по поиску пропавших и найденных животных.



10 марта исполняется 88 лет со дня появления службы ветеринарной помощи в Москве. Первые ветеринарные отделы были организованы в 10 районах Москвы в 1933 году. История современной московской ветеринарии началась в 2006 году, когда был создан городской Комитет ветеринарии.