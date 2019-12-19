19 декабря. Mossovetinfo.ru – Количество зарегистрированных в Москве договоров долевого участия в жилом и нежилом фонде за первые 11 месяцев 2019 года составило 95 879, что на 4% выше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщается на официальном сайте Росреестра.
На первичном рынке жилой недвижимости за 11 месяцев зарегистрировано 74 630 договоров, что на 5% больше, чем в январе-ноябре 2018 года, когда было зарегистрировано 71 013 договоров. В нежилом секторе прирост оказался незначительным 21 249 договоров в 2019 году, против 21 160 в 2018 году.
В тоже время, в ноябре 2019 года было зарегистрировано 5 686 ДДУ в жилом фонде, что на 2% меньше, чем октябре, а по сравнению с ноябрем прошлого года, когда было зарегистрировано 8 826 договоров, падение составило 34%.
На рынке нежилой недвижимости падение по сравнению с октябрем составило 19%, а по сравнению с ноябрем 2018 года – 32%.
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