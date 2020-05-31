За 3 дня ЦООД восстановил в Москве 320 пострадавших от непогоды светофора

31 мая. Mossovetinfo.ru - За 3 дня Центр организации дорожного движения Правительства Москвы (ЦООД) восстановил 320 пострадавших из-за непогоды светофора 845 пострадавших дорожных знаков. Об этом говорится в официальном твитер аккаунте ЦООД - @gucodd



"В Москве бушует стихия. Помимо деревьев пострадали светофоры и знаки. Мы следим за этим, бригады работают круглосуточно. За последние 3 дня мы восстановили работу 320 светофоров и восстановили 845 знаков", - сообщает ЦООД.



ЦООД напоминает, что информацию о сломанных светофорах или знаках можно сообщить по телефону короткого номера 3210.