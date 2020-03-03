3 марта. Mossovetinfo.ru – За два года после открытия первого участка Большой кольцевой линии метро пассажиры совершили по БКЛ около 58 миллионов поездок, сообщается на портале mos.ru.
По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, если в первый год после открытия по БКЛ совершалось в среднем около 70 тысяч поездок в день, то сейчас совершается 120 тысяч поездок ежедневно.
Самой популярной станцией на действующем участке БКЛ является станция «ЦСКА» - за последний год пассажиры воспользовались ей 11 миллионов раз. Так как станция находится рядом со стадионом ЦСКА, в дни матчей через нее проходит большой поток фанатов.
На втором месте станция «Деловой центр», замыкают тройку самых популярных станций БКЛ «Петровский парк» и «Шелепиха».
Первый участок БКЛ открылся для пассажиров в феврале 2018 года. На нем расположено пять станций: «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр». В декабре того же года была открыта станция «Савеловская».
Всего на БКЛ будет расположена 31 станция, с нового кольца можно будет совершить 23 пересадки на радиальные линии метро, четыре пересадки на МЦК, шесть пересадок на МЦД-1 и МЦД-2, а также 11 пересадок на радиальные железнодорожные направления.
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