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Город (Москва и область)     03.09.2018 08:57

За лето на портал «Наш город» подано 4,5 тысячи предложений по развитию Москвы

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Теги:  благоустройство  развитие  предложения  Наш город 

3 сентября. Mossovetinfo.ru – Жители Москвы с начала лета подали на портал «Наш город» 4,5 тысячи предложений по развитию и благоустройству Москвы, сообщает портал mos.ru.

Подать свое предложение можно в разделе «Мэр, у меня есть идея». За прошедшее лето больше всего предложений поступило по благоустройству дворов и организации дорожного движения, по каждому из этих направлений было подано более тысячи предложений.

Все предложения после проверки публикуются для открытого голосования, и направляются в местные органы власти, ответственные за реализацию конкретной идеи. Публичное голосование позволяет определить какая из предложенных идей наиболее насущна для жителей. Часть предложенных москвичами идей уже реализована, еще часть находится в работе.


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Теги: 
благоустройство  развитие  предложения  Наш город 

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