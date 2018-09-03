3 сентября. Mossovetinfo.ru – Жители Москвы с начала лета подали на портал «Наш город» 4,5 тысячи предложений по развитию и благоустройству Москвы, сообщает портал mos.ru.
Подать свое предложение можно в разделе «Мэр, у меня есть идея». За прошедшее лето больше всего предложений поступило по благоустройству дворов и организации дорожного движения, по каждому из этих направлений было подано более тысячи предложений.
Все предложения после проверки публикуются для открытого голосования, и направляются в местные органы власти, ответственные за реализацию конкретной идеи. Публичное голосование позволяет определить какая из предложенных идей наиболее насущна для жителей. Часть предложенных москвичами идей уже реализована, еще часть находится в работе.
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