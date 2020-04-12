12 апреля. Mossovetinfo.ru – За нарушение карантина в Москве оштрафовано уже 30 человек, из них 4 человека – за прошедшие сутки, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
Все оштрафованные – граждане с выявленным заражением коронавирусом, которые находились на домашнем лечении. Для дальнейшего лечения все они доставлены в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево. Кроме того, всем им дополнительно разъяснили последствия нарушения карантина.
В Москве на 12 апреля выявлено 10 158 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели – 687 человек, скончались - 72. Москвичам, у которых заболевание проходит в легкой форме, разрешено проходить лечение на дому. При этом они подписывают специальное согласие на соблюдение строгого карантина.
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