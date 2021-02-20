За неделю с улиц и дворов Москвы убрали 28 миллионов кубометров снега

20 февраля. Mossovetinfo.ru – Московские коммунальщики завершают ликвидацию последствий аномального снегопада, обрушившегося на столицу в прошлые выходные, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



По словам Бирюкова, за прошедшую неделю с улиц и из дворов Москвы убрали 28 миллионов кубометров снега. Часть снега отвозилась на снегосплавные пункты, которые работают круглосуточно с кмаксимальной нагрузкой, часть снега вывозилась на временные площадки. Оттуда его доставят на снегосплавные пункты позднее.



В работе по очистке города от снега было задействовано максимальное число уборочной техники, сотрудников коммунальных служб и инженерных компаний Москвы. Столичным коммунальщикам удалось не допустить сбоев в функционировании систем жизнеобеспечения города, а также в работе общественного транспорта.