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Город (Москва и область)     20.02.2021 16:58

За неделю с улиц и дворов Москвы убрали 28 миллионов кубометров снега

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Теги:  снегопад  ЖКХ  уборка снега 

20 февраля. Mossovetinfo.ru – Московские коммунальщики завершают ликвидацию последствий аномального снегопада, обрушившегося на столицу в прошлые выходные, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, за прошедшую неделю с улиц и из дворов Москвы убрали 28 миллионов кубометров снега. Часть снега отвозилась на снегосплавные пункты, которые работают круглосуточно с кмаксимальной нагрузкой, часть снега вывозилась на временные площадки. Оттуда его доставят на снегосплавные пункты позднее.

В работе по очистке города от снега было задействовано максимальное число уборочной техники, сотрудников коммунальных служб и инженерных компаний Москвы. Столичным коммунальщикам удалось не допустить сбоев в функционировании систем жизнеобеспечения города, а также в работе общественного транспорта.

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Теги: 
снегопад  ЖКХ  уборка снега 

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