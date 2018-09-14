14 сентября. Mossoverinfo.ru – За первые две недели эксплуатации электробусы перевезли в Москве около 32 тысяч пассажиров, сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы, главу департамента транспорта столицы Максима Ликсутова.
Электробусы начали работать в Москве с 1 сентября. До конца месяца поездки на электробусах будут бесплатными. В настоящее время они работают только на автобусном маршруте №73. По словам Ликсутова, на одну поезду по 14-километровому маршруту электробусы тратят около 20% заряда батареи. На линии постоянно находится 7-8 электробусов.
Поскольку электробус является новинкой для общественного транспорта Москвы, производители в ходе эксплуатации собирают информацию о работе машин, а также производят настройку и наладку электробусов. Все работы проходят под контролем специалистов «Мосгортранса».
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