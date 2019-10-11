11 октября. Mossovetinfo.ru – Около 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за прошедшие сутки, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».



Сообщается, что за сутки в Москве выпало 12 миллиметров осадков при октябрьской норме осадков в 59 миллиметров.



Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные в Москве будет пасмурно и дождливо, однако сильных осадков не ожидается.