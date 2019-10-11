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Город (Москва и область)
11.10.2019, 10:37
ДИТ предупредил о рассылке зараженных электронных писем
11 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве зафиксирована вредоносная рассылка по электронной почте, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий столицы. Якобы от имени многофункц...
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Город (Москва и область)
11.10.2019, 09:46
Пассажирскую инфраструктуру МЦК подготовили к зиме
11 октября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники Московского центрального кольца подготовили инфраструктуру кольца к зимнему периоду, сообщается на официальном сайте МЖД. Была проверена работа инфрак...
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Город (Москва и область)
11.10.2019, 09:38
За прошедшие сутки в Москве выпало около 20% месячной нормы осадков
11 октября. Mossovetinfo.ru – Около 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за прошедшие сутки, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос». Сообщается, что за сутки в Москве...