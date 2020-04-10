10 апреля, Mossovetinfo.ru – За сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом, все они имели сопутствующие заболевания, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.



Возраст умерших пациентов – от 33 до 87 лет. Трое из них были моложе 45 лет.



Сообщается, что у пациентов в возрасте 39 и 42 лет были проблемы с сердцем, оба имели сердечную и печеночную недостаточность. У четверых пациентов был хронических бронхит. Также у скончавшихся были выявлены гипертония, атеросклероз, порок сердца. Пациентка, которая скончалась в возрасте 33 лет не была госпитализирована и не обращалась за медицинской помощью.