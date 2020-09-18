18 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки выпало более 75% месячной нормы осадков, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.



При сентябрьской норме в 65 миллиметров осадков, в четверг, 17 сентября, в Москве в среднем выпало более 45 миллиметров осадков, а в некоторых районах города эта цифра была еще больше.



Кроме того, из-за сильного ветра в Москве было повалено 116 деревьев. Повреждено 35 автомобилей, однако пострадавших нет.



Из-за сильного ливня в некоторых районах города образовались подтопления, которые оперативно ликвидировались сотрудниками «Мосводостока».



К ликвидации последствий непогоды привлекались около 300 сотрудников коммунальных служб и более 100 единиц техники.



Столичным коммунальщикам удалось обеспечить штатную работу всех объектов жизнеобеспечения города, несмотря на погоду никаких сбоев не зафиксировано.