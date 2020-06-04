4 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлен 1 998 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Всего в столице зафиксировано 189 214 случаев. На данный момент в столице заражено 91 750 человек. За сутки от коронавируса в столице вылечились 3061 человек. Всего выздоровели 91 750 человек, умерли – 2 749 человек.
В России выявлено 441 108 случаев во всех регионах.
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