4 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлен 1 998 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Всего в столице зафиксировано 189 214 случаев. На данный момент в столице заражено 91 750 человек. За сутки от коронавируса в столице вылечились 3061 человек. Всего выздоровели 91 750 человек, умерли – 2 749 человек.



В России выявлено 441 108 случаев во всех регионах.