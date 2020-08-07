7 августа. Mossovetinfo.ru – За три последних дня пассажиров железнодорожного транспорта в Московской области оштрафовали за отсутствие масок в общей сложности на 870 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте Минтранса Подмосковья.



В Подмосковье усилен контроль за соблюдением масочного режима на транспорте. Контроль осуществляют Минтранс региона совместно с Управлением на транспорте МВД России по ЦФО. В Московской области ношение маски на железнодорожном транспорте обязательно не только при посадке в вагон, но и при входе на станцию. Штраф за нарушение масочного режима составляет 5 тысяч рублей.



В общей сложности пассажиры без масок получили более 2 тысяч предупреждений, 174 человека привлекли к административной ответственности.



Наибольшее количество нарушений было выявлено на станциях Серпухов, Голицыно, Люберцы-1 – на этих станциях вынесено 660, 380 и 370 предупреждений соответственно. На станциях Лобня, Кашира и Сергиев Посад предупреждения получили от 130 до 160 человек.