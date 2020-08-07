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Город (Москва и область)     07.08.2020 11:51

За три дня в Подмосковье пассажиров ж/д-транспорта без масок оштрафовали на 870 тыс. руб

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Теги:  Московская область  железные дороги  масочный режим  штрафы 

7 августа. Mossovetinfo.ru – За три последних дня пассажиров железнодорожного транспорта в Московской области оштрафовали за отсутствие масок в общей сложности на 870 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте Минтранса Подмосковья.

В Подмосковье усилен контроль за соблюдением масочного режима на транспорте. Контроль осуществляют Минтранс региона совместно с Управлением на транспорте МВД России по ЦФО. В Московской области ношение маски на железнодорожном транспорте обязательно не только при посадке в вагон, но и при входе на станцию. Штраф за нарушение масочного режима составляет 5 тысяч рублей.

В общей сложности пассажиры без масок получили более 2 тысяч предупреждений, 174 человека привлекли к административной ответственности.

Наибольшее количество нарушений было выявлено на станциях Серпухов, Голицыно, Люберцы-1 – на этих станциях вынесено 660, 380 и 370 предупреждений соответственно. На станциях Лобня, Кашира и Сергиев Посад предупреждения получили от 130 до 160 человек.


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Теги: 
Московская область  железные дороги  масочный режим  штрафы 

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