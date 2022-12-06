Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве превышает эпидемические пороги - Роспотребнадзор

6 декабря. Mossovetinfo.ru - В Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей в возрасте от семи до 14 лет по данным Роспотребнадзора на минувшую неделю превышает эпидемические пороги, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.



«В Москве на прошлой неделе продолжался прогнозируемый рост заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах в сравнении с предыдущей неделей. Показатели заболеваемости превышают эпидемические пороговые величины по совокупному населению, среди взрослых и среди детей 7-14 лет", - отмечается в сообщении.



Также в сообщении отмечается, что "самые высокие показатели заболеваемости регистрируются среди взрослого населения", а "заболеваемость среди детей до шести лет ниже эпидемических порогов".