9 октября. Mossovetinfo.ru – Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве на начало октября на 31,4% ниже эпидемического порога, сообщается на официальном сайте московского управления Роспотребнадзора.



В сообщении отмечается, что в Москве проводится компания вакцинации населения от гриппа. На 8 октября вакцинацию прошли около 3 миллионов 600 тысяч человек, в том числе почти 800 тысяч детей.



Вакцинация населения проходит в 509 пунктах, которые расположены в поликлиниках, центрах госуслуг «Мои документы», а также возле станций метро, МЦК и МЖД. Кроме того, в выходные дни мобильные пункты вакцинации работают в 9 торговых центрах Москвы. Компания вакцинации от гриппа продлится до 28 октября.