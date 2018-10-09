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Город (Москва и область)     09.10.2018 13:23

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве на 30% ниже эпидемического порога

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Теги:  ОРВИ  грипп  заболеваемость  вакцинация 

9 октября. Mossovetinfo.ru – Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве на начало октября на 31,4% ниже эпидемического порога, сообщается на официальном сайте московского управления Роспотребнадзора.

В сообщении отмечается, что в Москве проводится компания вакцинации населения от гриппа. На 8 октября вакцинацию прошли около 3 миллионов 600 тысяч человек, в том числе почти 800 тысяч детей.

Вакцинация населения проходит в 509 пунктах, которые расположены в поликлиниках, центрах госуслуг «Мои документы», а также возле станций метро, МЦК и МЖД. Кроме того, в выходные дни мобильные пункты вакцинации работают в 9 торговых центрах Москвы. Компания вакцинации от гриппа продлится до 28 октября.


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Теги: 
ОРВИ  грипп  заболеваемость  вакцинация 

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