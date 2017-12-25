25 декабря. Mossovetinfo.ru – Водитель автобуса, въехавшего в подземный переход на Славянском бульваре, задержан, в ближайшее время его доставят на допрос к следователю, сообщает telegram-канал Mash.
В результате аварии погибли 5 человек, еще 15 получили травмы. Рассматриваются две версии аварии: либо автобус «подрезала» другая машина, либо у автобуса отказали тормоза.
Ранее сообщалось, что в результате съезда автобуса в пешеходный переход на Славянском бульваре, погибли 4 человека, еще 15 человек пострадали.
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