25 декабря. Mossovetinfo.ru – Водитель автобуса, въехавшего в подземный переход на Славянском бульваре, задержан, в ближайшее время его доставят на допрос к следователю, сообщает telegram-канал Mash.



В результате аварии погибли 5 человек, еще 15 получили травмы. Рассматриваются две версии аварии: либо автобус «подрезала» другая машина, либо у автобуса отказали тормоза.



Ранее сообщалось, что в результате съезда автобуса в пешеходный переход на Славянском бульваре, погибли 4 человека, еще 15 человек пострадали.