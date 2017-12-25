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Город     25.12.2017 15:31

Задержан водитель автобуса, въехавшего в подземный переход на Славянском бульваре

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Теги:  ДТП  авария  Славянский бульвар  задержание 

25 декабря. Mossovetinfo.ru – Водитель автобуса, въехавшего в подземный переход на Славянском бульваре, задержан, в ближайшее время его доставят на допрос к следователю, сообщает telegram-канал Mash.

В результате аварии погибли 5 человек, еще 15 получили травмы. Рассматриваются две версии аварии: либо автобус «подрезала» другая машина, либо у автобуса отказали тормоза.

Ранее сообщалось, что в результате съезда автобуса в пешеходный переход на Славянском бульваре, погибли 4 человека, еще 15 человек пострадали.


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Карта места

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Теги: 
ДТП  авария  Славянский бульвар  задержание 

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