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Город     26.12.2017 23:02

Задержаны злоумышленники, напавшие на швейный цех в Москве

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Теги:  Росгвардия  нападение  задержание 

26 декабря. Mossovetinfo.ru – Бойцы Росгвардии задержали двух мужчин, которые пытались ограбить швейный цех на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба московского управления Росгвардии.

Трое неизвестных проникли в здание швейного цеха избили и связали двух сотрудников предприятия и стали требовать у них деньги. Затем злоумышленники пошли в другие помещения, один из сотрудников сумел освободиться. Он добрался до пульта охраны и вызвал сотрудников вневедомственной охраны.
Прибывшие на место бойцы Росгвардии увидели мужчину, который пытался спешно покинуть здание цеха. Он был задержан. Затем внутри здания был задержан второй нападавший. На прилегающей территории были обнаружены дорогие швейные машинки.

Двое задержанных – ранее судимые 46-летний москвич и 42-летний уроженец одной из стран СНГ – переданы полиции.


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Теги: 
Росгвардия  нападение  задержание 

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