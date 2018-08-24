24 августа. Mossovetinfo.ru – Пятикратное превышение уровня сероводорода в воздухе было зафиксировано в ночь на пятницу в московском районе Печатники, сообщает «Мосэкомониторинг».



По данным системы мониторинга, концентрация сероводорода в воздухе в районе Печатники превысила норму в 5,1 раза. При допустимой норме в 0,008 мг/м3, на улице Гурьянова было зафиксировано содержание сероводорода в воздухе в размере 0,0409 мг/м3.



При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, подобный показатель не является опасным для жизни. Вредные последствия для здоровья могут наступить если концентрация сероводорода составляет 0,15 мг/м3.