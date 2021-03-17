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Город (Москва и область)     17.03.2021 11:19

Заказать бесплатных грузчиков для переезда по реновации можно онлайн

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Теги:  программа реновации жилья  переезд  реновация жилья  грузчики  программа реновации  жилье  переселение  реновация 

17 марта. Mossovetinfo.ru – Возможность заказать онлайн бесплатную помощь бригады грузчиков при переезде по программе реновации жилья появилась на портале mos.ru.

Ранее бесплатную помощь грузчиков при переезде по реновации можно было заказать только при личном обращении в центр информирования по переселению.

Специалисты помогут перевезти в новую квартиру мебель, бытовую технику и другие вещи.

Ранее сообщалось, что в рамках программы реновации под переселение передано уже 77 домов, более 25 тысяч человек уже переехали в новые квартиры.

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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  переезд  реновация жилья  грузчики  программа реновации  жилье  переселение  реновация 

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