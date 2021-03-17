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Город (Москва и область)
17.03.2021, 11:45
Звуковыми маяками оборудовали входы на 45 станций московского метро
17 марта. Mossovetinfo.ru – В московском метро входы на 45 станций оборудовали звуковыми маяками для людей с нарушением зрения, сообщает telegram-канал департамента транспорта Москвы. Места для ...
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Город (Москва и область)
17.03.2021, 11:19
Заказать бесплатных грузчиков для переезда по реновации можно онлайн
17 марта. Mossovetinfo.ru – Возможность заказать онлайн бесплатную помощь бригады грузчиков при переезде по программе реновации жилья появилась на портале mos.ru. Ранее бесплатную помощь грузчик...
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Город (Москва и область)
17.03.2021, 10:03
Синоптики рассказали, сколько ещё будет лежать снег в Москве
17 марта. Mossovetinfo.ru – Перепады погоды в марте не позволят снегу в Москве растаять раньше апреля, сообщает портал «Метеоновости». По прогнозам синоптиков, во второй половине марта плюсовые ...