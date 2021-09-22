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Город (Москва и область)     22.09.2021 10:50

Замена электросчетчиков в Москве: что нужно знать

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Теги:  электросчетчики  замена 

22 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве уже более года идет замена счетчиков электроэнергии, вместо сломавшихся или устаревших счетчиков устанавливаются новые, рассчитанные на 30 лет работы, сообщается на портале mos.ru.

Новые приборы учета устанавливаются абсолютно бесплатно. При установке специалист Мосэнергосбыта снимает показания старого счетчика, пломбирует новый и составляет акт. Таким образом, делать поверку нового счетчика не нужно.

В первую очередь заменяются счетчики, которые сломались или вышли за межповерочный интервал до 1 апреля 2020 года. Поверка новых счетчиков будет проводиться каждые 10 или каждые 16 лет в зависимости от типа прибора. В дальнейшем все счетчики планируется подключить к интеллектуальной система, которая автоматически будет проводить поверку. Создание системы начнется в 2022 году.

Замена счетчиков производится абсолютно бесплатно. Если человек представляется сотрудником Мосэнергосбыта и просит денег за новый счетчик или его установку - это мошенник.

Все счетчики в многоквартирном доме, которые подлежат замене, меняются одновременно. Информация о проведении работ вывешивается на досках объявлений. Также о сроках работ можно узнать на сайте Мосэнергосбыта. Если счетчик находится внутри квартиры - время прихода специалиста будет согласовано по телефону. Замену могут произвести и в вчеренее время, и в выходные.

Если межпроверочный период счетчика истек на 1 апреля 2020 года, замена счетчика должна быть произведена до конца текущего года. Если же срок эксплуатации счетчика закончился, если счетчик сломался или его вообще нет, новое устройство установят до конца 2023-го. В случае, если человек сам подает заявление о замене счетчика, замену проведут в течение шести месяцев после поступления заявки.

Если счетчик сломался, но его нет в графике замены, необходимо подать заявку на бесплатную замену в Мосэнергосбыт.

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Теги: 
электросчетчики  замена 

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