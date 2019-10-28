28 октября. Mossovetinfo.ru – На портале mos.ru обновили услугу записи ребенка на спортивное тестирование, теперь это стало сделать проще.
Спортивное тестирование помогает определить какой вид спорта больше подходит ребенку: легкая атлетика, плавание, футбол, карате или спортивная гимнастика. Тестирование проводится для детей от 5,5 до 12 лет. Всего в Москве на базе спортивных школ открыто 11 центров тестирования, которые работают с понедельника по субботу.
Теперь, для записи ребенка на спортивное тестирование родителям не надо указывать свои паспортные данные и СНИЛС ребенка. Кроме того, в форме записи появились подсказки, которые напомнят, например, что для прохождения тестирования необходимо получить справку от педиатра и о других важных требованиях.
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