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Город (Москва и область)
20.07.2020, 08:45
В Москве возобновили благоустройство городских территорий
20 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве возобновили работы по благоустройству, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. По словам Бирюкова, в...
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Город (Москва и область)
20.07.2020, 08:28
Записаться на сдачу плазмы для помощи больным с COVID-19 можно через приложение
20 июля. Mossovetinfo.ru – Москвичи, выздоровевшие от коронавируса, теперь могут стать донорами плазмы через приложение «Моя Москва», сообщается на портале mos.ru. Новая функция появилась в ...
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Город (Москва и область)
19.07.2020, 16:43
Трамваи запустили на Павелецкой площади после переноса путей
19 июля. Mossovetinfo.ru – Перенос трамвайных путей у Павелецкого вокзала завершен. Об этом сообщает Мосгортранс. Трамвайные пути перенесены ближе к Павелецкому вокзалу. Также здесь обустроен новы...