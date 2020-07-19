20 июля. Mossovetinfo.ru – Москвичи, выздоровевшие от коронавируса, теперь могут стать донорами плазмы через приложение «Моя Москва», сообщается на портале mos.ru.



Новая функция появилась в разделе «Медицина» приложения. При выборе данного пункта, чат-бот перенаправит пользователя на телефон горячей линии, где необходимо пройти собеседование, чтобы стать донором плазмы.



Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет весом не менее 50 килограммов, переболевший коронавирусной инфекцией. У него не должно быть противопоказаний к донорству, хронических и инфекционных заболеваний. Кроме того, донор должен иметь гражданство Российской Федерации либо проживать на территории страны на законных основаниях не менее одного года.



Использование плазмы людей, переболевших коронавирусуом, для лечения больных с тяжелой формой COVID-19 уже доказало свою эффективность. С помощью этого метода шанс выздоровления тяжелых больных вырастает на 19%, а у среднетяжелых пациентов на 63% снижается шанс оказаться в реанимации.



Забор донорской крови производится в четырех московских клиниках: в Центре крови имени О.К. Гаврилова, Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, городской клинической больнице № 52 и городской клинической больнице имени М.П. Кончаловского.



В начале мая мэр Москвы Сергей Собянин повысил выплаты, полагающиеся донорам крови и ее компонентов.