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Город (Москва и область)     20.07.2020 08:28

Записаться на сдачу плазмы для помощи больным с COVID-19 можно через приложение

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Теги:  коронавирус  доноры  приложения  Моя Москва 

20 июля. Mossovetinfo.ru – Москвичи, выздоровевшие от коронавируса, теперь могут стать донорами плазмы через приложение «Моя Москва», сообщается на портале mos.ru.

Новая функция появилась в разделе «Медицина» приложения. При выборе данного пункта, чат-бот перенаправит пользователя на телефон горячей линии, где необходимо пройти собеседование, чтобы стать донором плазмы.

Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет весом не менее 50 килограммов, переболевший коронавирусной инфекцией. У него не должно быть противопоказаний к донорству, хронических и инфекционных заболеваний. Кроме того, донор должен иметь гражданство Российской Федерации либо проживать на территории страны на законных основаниях не менее одного года.

Использование плазмы людей, переболевших коронавирусуом, для лечения больных с тяжелой формой COVID-19 уже доказало свою эффективность. С помощью этого метода шанс выздоровления тяжелых больных вырастает на 19%, а у среднетяжелых пациентов на 63% снижается шанс оказаться в реанимации.

Забор донорской крови производится в четырех московских клиниках: в Центре крови имени О.К. Гаврилова, Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, городской клинической больнице № 52 и городской клинической больнице имени М.П. Кончаловского.

В начале мая мэр Москвы Сергей Собянин повысил выплаты, полагающиеся донорам крови и ее компонентов.


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Теги: 
коронавирус  доноры  приложения  Моя Москва 

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