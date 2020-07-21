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Город (Москва и область)     21.07.2020 08:24

Записаться на тестирование на коронавирус можно через три мобильных приложения

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Теги:  коронавирус  тестирование  запись  мобильные приложения 

21 июля. Mossovetinfo.ru – Записаться на бесплатное тестирование на коронавируса в Москве можно через три мобильных приложения, сообщается на портале mos.ru.

Если ранее записаться на тестирование можно было через приложения «ЕМИАС.ИНФО» и «Госуслуги Москвы», то теперь к ним добавилось приложение «Моя Москва».

Записаться можно на любое свободное время в течение ближайших двух недель. Для записи необходим московский полис ОМС.

Запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус открылась в Москве с 16 июля. Тестирование проводится в 207 городских поликлиниках. В 162 поликлиниках тестируют взрослых, в 45 поликлиниках – детей.

Кроме того, с 27 мая в Москве по предварительной записи можно пройти тестирование на антитела к коронавирусу. Записаться на это тестирование также можно через мобильные приложения.


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Теги: 
коронавирус  тестирование  запись  мобильные приложения 

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