21 июля. Mossovetinfo.ru – Записаться на бесплатное тестирование на коронавируса в Москве можно через три мобильных приложения, сообщается на портале mos.ru.
Если ранее записаться на тестирование можно было через приложения «ЕМИАС.ИНФО» и «Госуслуги Москвы», то теперь к ним добавилось приложение «Моя Москва».
Записаться можно на любое свободное время в течение ближайших двух недель. Для записи необходим московский полис ОМС.
Запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус открылась в Москве с 16 июля. Тестирование проводится в 207 городских поликлиниках. В 162 поликлиниках тестируют взрослых, в 45 поликлиниках – детей.
Кроме того, с 27 мая в Москве по предварительной записи можно пройти тестирование на антитела к коронавирусу. Записаться на это тестирование также можно через мобильные приложения.
08:24 Город (Москва и область) Записаться на тестирование на коронавирус можно через три мобильных приложения
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