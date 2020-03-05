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Город (Москва и область)     05.03.2020 08:59

Заплатить за электричество в Москве теперь можно через соцсети

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Теги:  Мосэнергосбыт  электричество  оплата  соцсети 

5 марта. Mossovetinfo.ru – АО «Моэнергосбыт» запустило услугу, позволяющую заплатить за электричество через социальные сети «ВКонтакте» и Facebook, сообщается на официальном сайте организации.

Заплатить за электричество через соцсети можно без комиссии. Все операции защищены системой безопасности 3D Secure. Заплатить можно как картами «Мир», так и картами международных платежных систем VISA и MasterCard.

Для оплаты достаточно знать номер лицевого счета, после ввода которого автоматически заполнится поле с адресом и баланс. В случае наличия задолженностей, рекомендуемая к оплате сумма также отразится автоматически. При этом, можно ввести сумму оплаты и самостоятельно.

Кроме того, с 15 по 26 число каждого месяца через новый сервис можно передать показания электросчетчиков. При этом показания счетчиков будут автоматически внесены в базу «Мосэнергосбыт», а сумма к оплате будет автоматически начислена исходя из показаний счетчика.

После выполнения платежа на электронную почту пользователя придет сообщение об успешном проведении платежа и фискальный чек.


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Теги: 
Мосэнергосбыт  электричество  оплата  соцсети 

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