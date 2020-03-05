5 марта. Mossovetinfo.ru – АО «Моэнергосбыт» запустило услугу, позволяющую заплатить за электричество через социальные сети «ВКонтакте» и Facebook, сообщается на официальном сайте организации.



Заплатить за электричество через соцсети можно без комиссии. Все операции защищены системой безопасности 3D Secure. Заплатить можно как картами «Мир», так и картами международных платежных систем VISA и MasterCard.



Для оплаты достаточно знать номер лицевого счета, после ввода которого автоматически заполнится поле с адресом и баланс. В случае наличия задолженностей, рекомендуемая к оплате сумма также отразится автоматически. При этом, можно ввести сумму оплаты и самостоятельно.



Кроме того, с 15 по 26 число каждого месяца через новый сервис можно передать показания электросчетчиков. При этом показания счетчиков будут автоматически внесены в базу «Мосэнергосбыт», а сумма к оплате будет автоматически начислена исходя из показаний счетчика.



После выполнения платежа на электронную почту пользователя придет сообщение об успешном проведении платежа и фискальный чек.