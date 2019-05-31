31 мая. Mossovetinfo.ru – Запуск Некрасовской линии метро позволит разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию метрополитена на 40%, заявил журналистам первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.



Латыпов уточнил, что данный результат станет возможным после запуска Некрасовской линии во полном объеме.



В июне планируется открыть первый участок Некрасовской линии от станции «Некрасовка» до станции «Косино». Строительство второго участка линии от станции «Косино» до станции «Нижегородская» планируется завершить к концу 2019 – началу 2020 года.