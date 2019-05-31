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Город (Москва и область)     31.05.2019 11:56

Запуск Некрасовской линии метро позволит разгрузить фиолетовую ветку на 40%

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Теги:  метро  строительство  пассажиропоток 

31 мая. Mossovetinfo.ru – Запуск Некрасовской линии метро позволит разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию метрополитена на 40%, заявил журналистам первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Латыпов уточнил, что данный результат станет возможным после запуска Некрасовской линии во полном объеме.

В июне планируется открыть первый участок Некрасовской линии от станции «Некрасовка» до станции «Косино». Строительство второго участка линии от станции «Косино» до станции «Нижегородская» планируется завершить к концу 2019 – началу 2020 года.


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Теги: 
метро  строительство  пассажиропоток 

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