31 мая. Mossovetinfo.ru – Запуск Некрасовской линии метро позволит разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию метрополитена на 40%, заявил журналистам первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
Латыпов уточнил, что данный результат станет возможным после запуска Некрасовской линии во полном объеме.
В июне планируется открыть первый участок Некрасовской линии от станции «Некрасовка» до станции «Косино». Строительство второго участка линии от станции «Косино» до станции «Нижегородская» планируется завершить к концу 2019 – началу 2020 года.
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