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Город (Москва и область)     11.05.2023 11:48

Запустить МЦД-3 и МЦД-4 в Москве планируют осенью 2023 года - Собянин

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Теги:  МЦД  МЦД-3  МЦД-4  открытие  срок  Собянин  власть  эффективность 

11 мая - Mossovetinfo.ru - Осенью планируется открыть движение по двум новым Московским центральным диаметрам — МЦД-3 и МЦД-4, - написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Благодаря новой линии будет улучшена транспортная доступность для 20 районов столицы и Московской области.

Происходит обновление подвижного состава, на Казанском направлении уже работают 20 современных поездов ЭП2Д с Wi-Fi, возможностью подзарядки гаджетов, местами для велосипедов. Все вагоны приспособлены для маломобильных пассажиров.

Протяженность МЦД-3 «Ленинградско-Казанской» будет составлять порядка 85 километров и включать 41 станцию, с 14 из которых будут пересадки на метро, МЦК и другие диаметры.
МЦД-3, Зеленоград, Крюково, Химки, Левобережная, Рижская, Электрозаводская, Останкино, Авиамоторная, Вешняки, Косино,

Поведена беспрецедентная подготовительная работа: были построены дополнительные пути, реконструированы и отремонтированы станции, закуплены новые поезда и внедрены новые информационные системы. В настоящее время на станциях Казанского направления завершается капитальный ремонт платформ и навесов, а также обновляются кассовые залы и павильоны с турникетами.

Часть станций будет готова к открытию МЦД-3, но реализация некоторых более сложных проектов займет пару лет.

Первоначально МЦД-3 «Зеленоград - Раменское» планировалось запустить в 2022 году

Напомним, что для проведения работ по реконструкции в рамках реализации проекта МЦД-3 на участке Крюково – Раменское с 15 апреля 2023 года закрыт для пассажиров остановочный пункт Малино Октябрьской железной дороги - действуют компенсационные автобусные маршруты.

Московские власти сообщали, что после запуска маршрута МЦД-3 стоимость жилья в Зеленограде может вырасти на 15%.

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Теги: 
МЦД  МЦД-3  МЦД-4  открытие  срок  Собянин  власть  эффективность 

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