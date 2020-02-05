5 февраля. Mossovetinfo.ru – Строительство Большой кольцевой линии метро и запуск поездов по новой линии планируется завершить в течение двух лет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на отчетном мероприятии Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.



Собянин отметил, что запуск БКЛ станет революционным событием, которое повлияет на всю транспортную систему Москвы.



Большая кольцевая линия станет самой длинной кольцевой линией метро в мире. Протяженность кольца составит 70 километров, на нем расположится 31 станция. Новая линия свяжет между собой все радиальные ветки метрополитена. Всего будет организовано 23 пересадки на другие линии метро (включая перспективные линии в Коммунарку, Бирюлево и Рублево-Архангельское, строительство которых еще не началось), 4 пересадки на МЦК, 6 пересадок на маршруты МЦД-1 и МЦД -2, 11 пересадок на железнодорожные станции различных направлений МЖД. Впоследствии ряд пересадок на радиальные направления МЖД может войти в состав новых маршрутов МЦД.