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Город     19.01.2018 10:56

Заработал девятый центр московской инсультной сети

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Теги:  инсультная сеть  медицина 

19 января. Mossovetinfo.ru - Заработал девятый центр московской инсультной сети. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Новый инсультный центр заработал в региональном сосудистом центре городской клинической больницы имени С.С. Юдина.

Инсультная сеть была создана в столице в 2017 году. Московская медицина развивается.

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Теги: 
инсультная сеть  медицина 

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