Заработал девятый центр московской инсультной сети

19 января. Mossovetinfo.ru - Заработал девятый центр московской инсультной сети. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Новый инсультный центр заработал в региональном сосудистом центре городской клинической больницы имени С.С. Юдина.



Инсультная сеть была создана в столице в 2017 году. Московская медицина развивается.