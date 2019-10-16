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Город (Москва и область)     16.10.2019 08:33

Зарегистрировать брак в Москве теперь можно с видом на Кремль и на высоте 354 метров

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Теги:  бракосочетания  площадки 

16 октября. Mossovetinfo.ru – Две новые площадки для регистрации брака появились в центре Москвы и в одной из башен «Москва-Сити», сообщается на портале mos.ru.

Первая площадка открылась в гостинице на Моховой улице, из окон которой открывается вид на Кремль и Красную площадь. Интерьеры зала для бракосочетаний украшены старинными вазами, зеркалами, статуями, лампами и картинами.

Вторая площадка появилась в ресторане на 84-м этаже башни «Око» в «Москва-Сити».

Чтобы зарегистрировать брак в гостинице на Моховой улице нужно подать заявление в Богородский отдел ЗАГС, а для бракосочетания в ресторане башни «Око» - в Хамовнический отдел ЗАГС или на портал госуслуг.

В настоящее время в Москве помимо ЗАГСов можно провести церемонию бракосочетания на городских стадионах, на Останкинской башне, в старинных городских усадьбах и особняках, в Московском Планетарии, в здании театра «Школа современной пьесы», в «Москвариуме» и других местах.


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Карта места

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Теги: 
бракосочетания  площадки 

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