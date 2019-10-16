16 октября. Mossovetinfo.ru – Две новые площадки для регистрации брака появились в центре Москвы и в одной из башен «Москва-Сити», сообщается на портале mos.ru.



Первая площадка открылась в гостинице на Моховой улице, из окон которой открывается вид на Кремль и Красную площадь. Интерьеры зала для бракосочетаний украшены старинными вазами, зеркалами, статуями, лампами и картинами.



Вторая площадка появилась в ресторане на 84-м этаже башни «Око» в «Москва-Сити».



Чтобы зарегистрировать брак в гостинице на Моховой улице нужно подать заявление в Богородский отдел ЗАГС, а для бракосочетания в ресторане башни «Око» - в Хамовнический отдел ЗАГС или на портал госуслуг.



В настоящее время в Москве помимо ЗАГСов можно провести церемонию бракосочетания на городских стадионах, на Останкинской башне, в старинных городских усадьбах и особняках, в Московском Планетарии, в здании театра «Школа современной пьесы», в «Москвариуме» и других местах.