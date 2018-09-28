Завершается благоустройство парка в пойме реки Битца

28 сентября. Mossovetinfo.ru – Завершается благоустройство парка в пойме реки Битца. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.



В парке обустроили настилы возле прудов, площадки для спорта, проведения мероприятий и выгула собак. В настоящее время в парке высаживают деревья.

