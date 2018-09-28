19:21 Город (Москва и область) Завершается благоустройство парка в пойме реки Битца
17:17 Город (Москва и область) В Москве стартовал фестиваль «Золотая осень»
17:00 Город (Москва и область) Более 11 млн пассажиров воспользовались первым участком БКЛ с момента открытия
16:40 Город (Москва и область) Платформу Варшавская на Павелецком направлении МЖД достроят до конца года
15:29 Город (Москва и область) Спорткомплекс, стилизованный под бумажный самолетик, построят в ТиНАО
18:31 Город (Москва и область) Собянин призвал депутатов Мосгордумы принять активное участие в развитии программы «Мой район»
10:01 Город (Москва и область) В московских поликлиниках медкарты оснастят радиометками
09:07 Город (Москва и область) Представителем мэра Москвы в Мосгордуме стала Наталья Сергунина
08:55 Город (Москва и область) В Москве реорганизованы два департамента
12:45 Город (Москва и область) Собянин внес в Мосгордуму законопроект о поддержке москвичей старше 50 лет
14:06 Город (Москва и область) Наталья Сергунина возглавила Аппарат Правительства Москвы
13:58 Город (Москва и область) Анастасия Ракова назначена вице-мэром Москвы по вопросам социального развития