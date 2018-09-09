9 сентября. Mossovetinfo.ru – Фестиваль «Цветочный джем» завершается в Москве в воскресенье, сообщает портал mos.ru.
Фестиваль стал одним из самых масштабных за всю историю московских уличных фестивалей, в разных районах города организовано более 1,5 тысячи фестивальных площадок, на которых взрослые и дети могут поиграть в спортивные игры, принять участие в мастер-классах, попробовать и купить варенье, сыры, колбасы, шашлыки, блинчики, конфеты и другие сладости. Также в фестивальных шале можно приобрести саженцы и семена садовых и комнатных растений и принять участие в мастер-классах, на которых посетителям расскажут о секретах садоводства, о том, как выращивать растения дома, как декорировать горошочки для домашних растений и многое другое.
В последний день фестиваля пройдет масштабный конкурс любительских цветников, победители которого получат ценные призы. Памятные подарки будут вручены всем участникам конкурса.
14:35 Город (Москва и область) В День города метро и МЦК перевезли 5,7 миллиона пассажиров
14:20 Город (Москва и область) Завершается фестиваль «Цветочный джем»
13:19 В России Названы лучшие бюджетные автомобили 2018 года в России
13:13 Город (Москва и область) Выборы мэра Москвы: явка на 12:00 – 8,2%
13:05 Город (Москва и область) На 12:00 явка на выборы губернатора Подмосковья превысила 12% - Мособлизбирком
06:44 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты в Москве 9 сентября
05:46 В России 9 сентября 2018 года - единый день голосования в России
18:17 Город (Москва и область) Состоялась официальная церемония открытия концертного зала «Зарядье»
13:08 Общество Наблюдатели будут вести параллельный подсчет голосов на выборах мэра Москвы
12:49 Город (Москва и область) Аудиогид по станциям МЦК выпустили ко Дню города
11:44 Город (Москва и область) Какие музеи чаще всего посещают в рамках программы «Музеи - детям»
08:32 Город (Москва и область) День города: как работают автобусы в Москве 8 и 9 сентября