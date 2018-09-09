9 сентября. Mossovetinfo.ru – Фестиваль «Цветочный джем» завершается в Москве в воскресенье, сообщает портал mos.ru.



Фестиваль стал одним из самых масштабных за всю историю московских уличных фестивалей, в разных районах города организовано более 1,5 тысячи фестивальных площадок, на которых взрослые и дети могут поиграть в спортивные игры, принять участие в мастер-классах, попробовать и купить варенье, сыры, колбасы, шашлыки, блинчики, конфеты и другие сладости. Также в фестивальных шале можно приобрести саженцы и семена садовых и комнатных растений и принять участие в мастер-классах, на которых посетителям расскажут о секретах садоводства, о том, как выращивать растения дома, как декорировать горошочки для домашних растений и многое другое.



В последний день фестиваля пройдет масштабный конкурс любительских цветников, победители которого получат ценные призы. Памятные подарки будут вручены всем участникам конкурса.