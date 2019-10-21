21 октября. Mossovetinfo.ru – На ВДНХ завершается капитальный ремонт павильона №29 «Цветоводство и озеленение» являющегося объектом культурного наследия регионального значения, сообщается на портале mos.ru.



Два года назад здание, построенное в начале 1970-х годов, находилось в неудовлетворительном состоянии. Облицовка здания из природного материала травертина была частично утрачена, имела сколы и трещины, в неудовлетворительном состоянии находилась кровля, перекрытия и опорные балки утратили прочность, инженерные системы находились в плохом состоянии.



Ремонт павильона начался в феврале 2019 года. В ходе работ были очищены и отмыты фасады, облицовка фасадов полностью восстановлена, было восстановлено скульптурное изображение «Флора» - декоративный рельеф из кованной меди, украшавший фасад. В здании заменили 49 витражных окон, привели в порядок 16 световых колодцев, заменили опорные балки и перекрытия кровли, сама кровля была полностью отремонтирована, проведена стяжка, утепление и гидроизоляция.



Также в здании заменили все инженерные системы, установлены новые системы водо- и электроснабжения, вентиляции, пожарная сигнализация.



В настоящее время проводятся работы по ремонту четырех декоративных бассейнов, внутренней отделки, завершается ремонт полов. Полностью завершить ремонт павильона «Цветоводство и озеленение» планируется в ноябре.